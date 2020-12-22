Muş beyaza büründü - Son Dakika

Kar yağışında araçların geçişi
Kar yağışında vatandaşların yürümesi
Ağaçların karla kaplanması
Esnafın ve belediye ekiplerinin kar temizlemesi
Malazgirt'de kar yağışı
Kentte etkili olan kar yağışı
Vatandaşların kar yağışı altında yürümesi
Esnafın kar temizlemesi MUŞ - Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Belediye ekipleri, kaldırımlardaki karları temizledi. Muş- Bitlis kara yolunda kar ve sis etkili oldu.
Kaynak: AA
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