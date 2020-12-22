Muş beyaza büründü - Son Dakika

Muş beyaza büründü

22.12.2020 10:38

Kar yağışında araçların geçişi Kar yağışında vatandaşların yürümesi Ağaçların karla kaplanması Esnafın ve belediye ekiplerinin kar temizlemesi Malazgirt'de kar yağışı Kentte etkili olan kar yağışı Vatandaşların kar yağışı altında yürümesi Esnafın kar temizlemesi MUŞ - Muş'ta sabah...

Kar yağışında araçların geçişi

Kar yağışında vatandaşların yürümesi

Ağaçların karla kaplanması

Esnafın ve belediye ekiplerinin kar temizlemesi

Malazgirt'de kar yağışı

Kentte etkili olan kar yağışı

Vatandaşların kar yağışı altında yürümesi

Esnafın kar temizlemesi MUŞ - Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Muş'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Belediye ekipleri, kaldırımlardaki karları temizledi. Muş- Bitlis kara yolunda kar ve sis etkili oldu.

Muş beyaza büründü
Muş beyaza büründü
Muş beyaza büründü
Muş beyaza büründü

Malazgirt, kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Muş beyaza büründü - Son Dakika


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