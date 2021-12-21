Muş-Bitlis kara yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Yoğun kar nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılan Muş- Bitlis kara yolu ulaşıma açıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Muş-Bitlis kara yolunun Güroymak ilçesi istikametinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Kara yolunda kar temizleme çalışmalarının devam ettiği bildirilen açıklamada, Güroymak istikametinde araç geçişine görevli ekiplerce izin verildiği kaydedildi.
Açıklamada, tedbirlerin elden bırakılmamasına vurgu yapıldı.
Kaynak: AA
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