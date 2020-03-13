Muş, Bitlis ve Van'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş, Bitlis ve Van'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı - Son Dakika

Muş, Bitlis ve Van'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı

6 saat önce

Muş, Bitlis ve Van'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirleri artırarak vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

Muş, Bitlis ve Van'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon yapıldı, System.String[]

Muş, Bitlis ve Van'da belediye ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirleri artırarak vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte ediyor.

Muş Belediyesi ekipleri, belediyeye ait araçlar, duraklar, çöp konteynerleri, hayvan pazarı ve ATM'ler ile vatandaşların yoğun kullandığı alanları dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgına karşı en etkili yöntemin temizlik olduğunu belirterek, "Temizlik de dinimizin bir emridir. Halkımızın bu anlamda daha tedbirli davranmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bitlis sokakları Van Gölü suyuyla dezenfekte ediliyor

Bitlis Belediyesince, uzmanların, virüse karşı dezenfeksiyon için Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunun kullanılmasına olumlu görüş vermesinin ardından çalışma başlatıldı.

Tatvan ilçesine giden itfaiye ekipleri, Vangölü Feribot İşletme Müdürlüğü iskelesinde araçlara doldurdukları göl suyuyla il merkezindeki cadde ve sokakları yıkadı.

Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, yıllardır dezenfekte amaçlı kullanılan Van Gölü suyunun, virüse karşı da etkili olacağını düşündüklerini söyledi.

Aslan, "Bundan sonra camilerde, devlet kurumlarında, sokaklarda hem kimyasal ilaçlarla hem de göl suyuyla dezenfekte çalışmalarımızı periyodik aralıklarla sürdüreceğiz." dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Zahir Saldıran da gerekli tedbirleri aldıklarını ifade ederek, "Toplu taşıma araçlarımız ve duraklarımızı da dezenfekte ediyoruz. 60 toplu taşıma aracımızda günde yaklaşık 25 bin kişi taşıyoruz." diye konuştu.

Van

Van'ın Erciş Belediyesi itfaiye ekipleri, Van Gölü'nden taşıdıkları sodalı ve tuzlu suyla cadde ile sokakları dezenfekte etti.

Başkale Belediyesi ekipleri de vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda dezenfeksiyon yaptı. Kamu kurumları ve camiler de ilaçlandı.

Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 04:12 Kaynak: AA
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