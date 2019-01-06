Muş Çocukların Üşümemesi İçin 'Çadır Durak' Yaptı
1 saat önce
Muş merkeze bağlı Mercimekkale köyüne bağlı mezrada yaşayan Yakup Engin (37), okula giden çocukların yolda servis aracını beklerken üşümemesi için çadırdan durak yaptı.
Muş
merkeze bağlı Mercimekkale köyüne bağlı mezrada yaşayan Yakup Engin (37), okula giden çocukların yolda servis aracını beklerken üşümemesi için çadırdan durak yaptı. Engin, soğuk günlerde çadır içinde tenekede odun yakarak çocuklarının ısınmasını sağlıyor.Mercimekkale köyünde otururken babası ve 6 kardeşi ile birlikte 3 kilometre uzaklıkta bulunan arsaları üzerine ev yapan Yakup Engin, eşi ve 3 çocuğuyla birlikte buraya taşındı. İlkokul 4'ncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki oğlu Abdullah'ı Mercimekkale köyündeki okula gönderirken 5'nci sınıfa giden Ömer (11) ve 6'ncı sınıf öğrencisi Ali'yi (12) okumaları için Yeşilova
beldesindeki ortaokula okula yazdırdı. Çocukları ve yeğenleri 9 yaşındaki Hilal ve 8 yaşındaki Bülent'le birlikte yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ana yola kadar yürüyen Yakup Engin, soğuktan korumak için çadırdan durak yaptı. Kar
yağmasıyla birlikte soğukların da etkili olduğu bölgede çocukları için çadırda teneke içinde soba yakan Engin, yola sağlam bir durak yapılması talebinde bulundu. Yeşilova Beldesi'nde okuyan çocuklarının taşımalı sistemden yararlandığını ancak, bir oğlu ile 2 yeğeninin yürüyerek okula gittiğini söyleyen Yakup Engin, Çocuklarımız için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. 6 yıldan beri aile olarak mezrada yaşıyoruz. Devlet sağolsun çocukların eğitimi için gereken yardımı yapıyor. Ancak biz 3 kilometre uzaklıktaki köy okuluna giden çocuklarımızın da taşımalı eğitimden yararlanmasını istiyoruz dedi.Yeşilova beldesindeki okulda 5'nci sınıfta okuyan Ömer, babasının kendileri için durak yaptığını belirterek, kış aylarında soğuktan korunmak için daha sağlam bir durak istediklerini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 10:50 Kaynak: DHA
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