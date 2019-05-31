Son Dakika Haberleri: MUŞ DAĞLARDA MENDIK OTU TOPLUYORLAR
Son Dakika Güncel Haber

MUŞ DAĞLARDA MENDIK OTU TOPLUYORLAR

36 dakika önce

MUŞ'ta özellikle yüksek kesimdeki dağların yamaçlarında doğal olarak yetişen ve yörede turşu ile ev yapımı yemeklerde kullanılan mendık otu, vatandaşlar tarafından toplanıyor.

MUŞ'ta özellikle yüksek kesimdeki dağların yamaçlarında doğal olarak yetişen ve yörede turşu ile ev yapımı yemeklerde kullanılan mendık otu, vatandaşlar tarafından toplanıyor. Topladıkları otu çuvalarla taşıyan vatandaşlar, kilogramını 5 ile 7 TL arasında satışa sunuyor.Havaların ısındığı Muş'ta vatandaşlar hem gelecek kış için yapacakları turşularda kullanmak hem de pazarda satmak üzere mendık otu toplamaya başladı. Yüksek kesimlerde ve dağ yamaçlarında doğal olarak yetişen mendık otunu kesici aletlerle toplayan vatandaşlar, poşet ve çuvallara dolduruyor. Topladıkları mendık otunu evlerine götüren vatandaşlar, ihtiyaçları kadar olanı saklarken fazlasını pazarta satışa sunuyor. Mendık otunun kilogramını 5 ile 7 TL arasında sattıklarını belirten Hüsamettin Zeren, Topladığımız otu evde haşlayıp, yemeklerde kullanılmak üzere hazırlıyoruz. Kış mevsimi içinde mendık otu ayırıyoruz ded i.
MUŞ DAĞLARDA MENDIK OTU TOPLUYORLAR
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:19 Kaynak: DHA
Muş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Pamukkale yolunu trafiğe kapattılar Muş'ta mendık otu toplanmaya başlandı Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Malatya'da F-4 uçağı iniş sırasında arızalandı, pilotlar kurtuldu İstanbul'daki ünlü restoranda garson tuzağı! Genç kızı eski patronu yakalattı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 09:55:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MUŞ DAĞLARDA MENDIK OTU TOPLUYORLAR
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]