MUŞ DAĞLARDA MENDIK OTU TOPLUYORLAR
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MUŞ'ta özellikle yüksek kesimdeki dağların yamaçlarında doğal olarak yetişen ve yörede turşu ile ev yapımı yemeklerde kullanılan mendık otu, vatandaşlar tarafından toplanıyor.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 09:19 Kaynak: DHA
MUŞ'ta özellikle yüksek kesimdeki dağların yamaçlarında doğal olarak yetişen ve yörede turşu ile ev yapımı yemeklerde kullanılan mendık otu, vatandaşlar tarafından toplanıyor. Topladıkları otu çuvalarla taşıyan vatandaşlar, kilogramını 5 ile 7 TL arasında satışa sunuyor.Havaların ısındığı Muş
'ta vatandaşlar hem gelecek kış için yapacakları turşularda kullanmak hem de pazarda satmak üzere mendık otu toplamaya başladı. Yüksek kesimlerde ve dağ yamaçlarında doğal olarak yetişen mendık otunu kesici aletlerle toplayan vatandaşlar, poşet ve çuvallara dolduruyor. Topladıkları mendık otunu evlerine götüren vatandaşlar, ihtiyaçları kadar olanı saklarken fazlasını pazarta satışa sunuyor. Mendık otunun kilogramını 5 ile 7 TL arasında sattıklarını belirten Hüsamettin Zeren, Topladığımız otu evde haşlayıp, yemeklerde kullanılmak üzere hazırlıyoruz. Kış mevsimi içinde mendık otu ayırıyoruz ded i.
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Muş'ta mendık otu toplanmaya başlandı
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