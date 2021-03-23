Muş Devlet Hastanesinde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı - Son Dakika

Muş Devlet Hastanesinde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı

23.03.2021 11:07

Muş Devlet Hastanesinde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı 2019 yılında kurulan 'açık kalp ameliyatı merkezi'nde ilk ameliyat yapıldı Muş Devlet Hastanesinde görevli kalp damar cerrahisi uzmanları tarafından ilk defa gerçekleştirilen açık kalp ameliyatı başarıyla sonuçlandı.

Muş Devlet Hastanesinde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı

2019 yılında kurulan 'açık kalp ameliyatı merkezi'nde ilk ameliyat yapıldı

MUŞ - Muş Devlet Hastanesinde görevli kalp damar cerrahisi uzmanları tarafından ilk defa gerçekleştirilen açık kalp ameliyatı başarıyla sonuçlandı.

Muş Devlet Hastanesi bünyesinde 2019 yılında kurulan 'açık kalp ameliyatı merkezi'nde ilk ameliyat yapıldı. Hastaneye göğüs ağrısı şikayetiyle başvuran 51 yaşındaki 4 çocuk babası Ramazan Tek, tetkik sonuçlarının ardından acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 4 saat süren başarılı ameliyatla yeniden sağlığına kavuşan Tek, yapılan son kontrollerin ardından taburcu edildi.

"Ameliyatımız yaklaşık 4 saat sürdü"

Başarılı ameliyatı gazetecilere anlatan Muş Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Ertürk Karaağaç, 2019 yılından bu yana ilk defa koordinatör hastane eşliğinde kalp operasyonu yaptıklarını söyledi. Hastanın yapılan anjiyosu neticesinde ana damarında darlık ve pıhtı tespit edildiğini kaydeden Dr. Karaağaç, "Bu sebeple kendisinin göğüs ağrısı olması sebebiyle acil olarak ameliyata aldık. Ameliyatımız yaklaşık 4 saat sürdü. Ameliyat sonrası 2 gün yoğun bakım takibine aldık. Servise aldıktan sonra yaklaşık 5 gündür tutuyoruz. Bütün tetkikleri normal, genel durumunun da iyi olması üzerine hastamızı bugün taburcu ettik" dedi.

"Büyük ve çok gurur verici bir ameliyat gerçekleştirdiler"

İlk olarak Malazgirt Devlet Hastanesine gittiğini ve oradan Muş Devlet Hastanesine sevk edildiğini belirten hasta Ramazan Tek de, "Buraya geldim sağ olsun doktorlarımız gereken operasyonu yaptılar. Büyük ve çok gurur verici bir ameliyat gerçekleştirdiler. İyi ki Muş'ta böyle doktorlarımız var. Demek ki Muş'ta da böyle ameliyatlar gerçekleştiriliyormuş" dedi.

Hastane Başhekimi Operatör Dr. Bahattin Bayar ise hastanede özellikle personel eğitimi, cihaz ve donanım desteğinin yanı sıra Sağlık Bakanlığının da desteğiyle açık kalp ameliyatlarını başarılı bir şekilde yapmaya başladıklarını söyledi. Hazırlık sürecinin uzun sürdüğünü belirten Dr. Bayar, "Yaklaşık 1,5-2 yıldan beri bunun mücadelesini vermekteyiz. Sadece açık kalp ameliyatı değil, bunun dışında non-vasküler olsun, vasküler olsun, periferik girişimsel işlemleri de hastanemizde başarılı şekilde uygulamaktayız. Artık hastanemiz sevk veren bir hastaneden ziyade, çevre illerden sevk alan bir hastane noktasına geldi" diye konuştu.

"Özellikle çevre illerden SVO dediğimiz inme vakalarını da hastanemize kabul edip, başarılı bir şekilde girişimsel işlemlerini gerçekleştirmekteyiz" diyen Dr. Bayar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bundan sonra da hastanemizde eğitim araştırma ve üniversite hastanelerinde yapılan girişimsel işlemleri, açık kalp ameliyatları, girişimsel radyolojik işlemleri başarılı bir şekilde uygulayacağız. Vatandaşlarımızın il dışına gitmesine gerek kalmayacaktır."

Muş Devlet Hastanesinde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı
Muş Devlet Hastanesinde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı
Muş Devlet Hastanesinde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı
Muş Devlet Hastanesinde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muş Devlet Hastanesinde ilk açık kalp ameliyatı yapıldı - Son Dakika


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