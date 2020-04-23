Muş Diyanet Sen Başkanı Aras'tan ramazan mesajı - Son Dakika

Muş Diyanet Sen Başkanı Ferzende Aras, ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oruç ve bütün ibadetlerin amacında ahlaklı insan yetiştirmek olduğunu belirten Aras, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle hassas bir süreçten geçtiklerini ifade etti.

Aras, şunları kaydetti:

"Hepimiz bu süreçte devletimizin aldığı tedbirlere uyma konusunda gerekeni yapmalıyız. Evlerde kaldığımız bu günlerde sabır ve iradeyle evlerimizi mescitlere çevirelim. Ailemizle namazlarımızı kılmaya özen gösterelim. Karamsarlık, korku ve endişeye kapılmadan, umudumuzu ve direncimizi kaybetmeden içten ve samimi duygularla tüm insanlığın bu musibetten bir an önce kurtulmak için dua edelim."