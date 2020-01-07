Muş DKMP yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş DKMP yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Muş DKMP yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

6 saat önce

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Muş DKMP yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı, System.String[]

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.


Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava Muş'ta hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Sıcaklıkların düşmesi ve karla kaplı alanların artması sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarına destek olmak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yemleme çalışmaları sürdürülüyor.


Yoğun kış şartları sebebiyle il genelinde bulunan yaban hayatı desteklenirke, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Ali Haydar Daşdemir koordinasyonunda Varto ilçesinin yüksek kısımlarına özelllikle Keklik popülasyonunun desteklenmesi amacıyla, kayalık alanlarda bulunan düzlüklere buğday tohumu ile yemleme yapıldı.Yemleme Muş Doğa Sporları Kulüp Başkanı Emre Ak ve Yaban Hayatı Teknikeri Mestan Hisarkaya tarafından gerçekleştirildi.


Muş Doğa Sporları Kulübü Başkanı Emre Ak; yaban hayvanlarının ağır kış şartlarında desteklenmesinin hem insani hemde vicdani bir görev olduğunu söyledi. - MUŞ

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Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
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