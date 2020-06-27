MUŞ DR. DÖLEK'TAN, BULANIK VE MALAZGİRT'TE DEPREM UYARISI - Son Dakika

MUŞ Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, "Muş Ovası'nın kuzey batısında, Mercimekkale ve çevresi, Bulanık ve Malazgirt'te de orta şiddette depremler olabileceğini düşünüyoruz" uyarısında bulundu.

Muş başta olmak üzere bölge illerdeki yer hareketlerini izleyen MŞÜ Afet Yönetim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İskender Dölek, Bingöl'ün Karlıova İlçesi'nde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremin ardından dikkatini Muş'a çevirdi. 2, 6, 10, 14, 18 ve 22 kilometre derinliğe kadar olan fayları inceleyen Dölek, farklı derinlikte faylar için gerilme analizleri yaptı.

Karlıova depremini değerlendiren İskender Dölek, deprem derinliğinin artmasıyla, etkileyeceği alanın büyüklüğünün de arttığına vurgu yaptı. Bölgede orta şiddette ve büyük bir depremin beklentisi içerisinde olduklarını aktaran Dölek, "2015 yılında bölgede yapmış olduğumuz çalışmada; 1990 yılından sonra meydana gelen depremler ve bu depremlere ait çözümlemeler yapıldı. Hocalarımızla birlikte yapmış olduğumuz çalışmada, elimizde somut olarak şunlar ortaya çıktı: Bölgede 16 kilometre derinliğe kadar olan faylarda ciddi anlamda bir stres ve gerilmenin arttığını tespit ettik. Bunlarda bölgede her an orta şiddetli bir depremlerin meydana geleceğini göstermekte. Burada daha dikkat çeken özellik, özellikle birkaç gün öncesinde meydana gelen ve Kuzey Anadolu fayı üzerinde de oluşan depremler daha aşağılarda da, daha derinlerde de, daha büyük depremlerin olabileceği yönünde bize sinyal ya da işaretler vermeye başladı. Deprem derinliği arttıkça, etkileyeceği alanın büyüklüğü artar. Son depremlerin, birkaç depremin Kuzey Anadolu fayı üzerinden meydana gelmesi, 1939 Erzincan depreminin bu fay üzerinde oluşması, özellikle batıya doğru stresin arttığı veya taşındığını düşündürmektedir. Bu da bölgede orta şiddette ve büyük bir depremin beklentisi içerisinde olmamıza neden olmaktadır" dedi.

2015 yılındaki çalışmanın başarısından söz eden Dölek, konuşmasına şöyle devam etti:

"2015 yılında yapılan çalışma, aslında bu çalışmada kullandığımız yol ve yöntemlerin bizleri son depremlerle birlikte doğru olduğunu ve ön görülülerimizin bizi doğru yönlendirdiğini ifade etmiş oldu. Bu çalışma hem batıya doğru daha da genişletilebilir, içerisine Elazığ depremi de dahil edildiği zaman bölgede stres yüklemesinin veya gerilimin arttığı noktalar daha net bir şekilde ortaya konulabilinir. Bu çalışmaların Muş için özelliği ne, bu çalışmalarda da özellikle Varto fay zonundaki hareketlenmeyi takip etmek lazım. Varto fay yolundaki hareketlenme arttığı zaman özellikle batı kısmında kalan kesimlerinde aktivite kazanması söz konusudur. Aktivite kazanacağını düşünüyoruz. Muş Ovası'nın kuzey batısında, Mercimekkale ve çevresi, Bulanık ve Malazgirt'te de orta şiddette depremler olabileceğini düşünüyoruz."