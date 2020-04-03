Muş E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Muş E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 tedbirleri

6 saat önce

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri titizlikle uyguluyor.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, kentteki E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirleri titizlikle uyguluyor.

Kuruma giriş yapan herkesin ateşinin ölçüldüğü, sosyal mesafe kuralı çerçevesinde dezenfekte edildiği cezavinde, personeller de eldiven ve maske takarak görev yerlerine alınıyor.

Uzmanlar tarafından hükümlü ve tutukluların sevkinde kullanılan araç, cezaevi girişi, koridor, revir, mutfak ve ortak kullanım alanlarının ilaçlandığı cezaevinde, personeller de hükümlü ve tutukluların sağlığı için önceden izole edilen Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı yurtlarda kalıyor.

Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüse karşı Bakanlığın talimatları doğrultusunda adliye ve bağlı birimlerde her türlü önlemin alındığını söyledi.

Bakanlığın üzerinde hassasiyetle durduğu E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda her türlü tedbirin üst düzeyde alındığını vurgulayan Karahan, şöyle konuştu:

"Bina girişinde vatandaş ile personellerin ateş ölçümü yapılıyor. Ayrıca bina girişinde eldiven ve maske takma zorunluluğu getirildi. Sayın Valimizin desteğiyle Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı önceden belirlenerek dezenfekte edilen yurtlara ceza infaz kurumu personelleri yerleştirilmiştir. Buradaki amacımız personellerin üçüncü kişilerle ve dış dünyayla temaslarını tamamen keserek hem kendilerinin hem de kurumdaki tutuklu ve hükümlülerin sağlık güvenliklerini sağlayabilmektir. Bakanlık tarafından verilen talimatlar bizzat başsavcılığımız tarafından denetlenmektedir."

Muş E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Kovid-19 tedbirleri

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:55 Kaynak: AA

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