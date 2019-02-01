Muş, Emıtt'te Görücüye Çıktı

Türkiye'nin önde gelen seyahat acenteleri, tur operatörleri, otelleri, 200'ün üzerinde il, ilçe, belde ve birçok ülkeden katılımcının yer aldığı "Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Türkiye'nin önde gelen seyahat acenteleri, tur operatörleri, otelleri, 200'ün üzerinde il, ilçe, belde ve birçok ülkeden katılımcının yer aldığı "Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilerine açtı.



31 Ocak ile 3 Şubat tarihleri arasında düzenlenen EMITT Fuarı'na görkemli bir stantla katılan Muş'u, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Belediye Başkanı Feyat Asya, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, Vali Yardımcısı Abdulkadir Okay, Bulanık Kaymakamı Hacı Aslan Uzan, Varto Kaymakamı Erkan Kaçmaz, Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, Kültür ve Turizm İl Müdürü Mevlüt Doğan, kamu kurum kuruluş ve sivil toplum kuruluşu yetkilileri temsil etti. Muş'un tarihi, turistik yerleri, doğal güzellikleri ve mutfağının tanıtıldığı EMITT Fuarı'nda, ayrıca Muş'a yatırımcı kazandırma konusunda görüşmelerin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.



Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği stantlarda şehirlerin tanıtımına yönelik faaliyetler yapıldı. En çok ilgi gören stantların başında gelen Muş standında katılımcılara kentin yöresel yemeklerinden ayran aşı, kılçıklı kelem dolması ve Muş köftesi ikram edilirken, kentin tanıtımına katkı sağlayacak materyaller hediye edildi.



Muş Belediyesi de diğer kamu kurum ve kuruluşlarla birlikte kentin tanıtımı için hazırlıklarını yaptı. Sabahın erken saatlerinde fuar alanına gelerek Muş standında incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Feyat Asya, diğer illerin milletvekilleri, valileri, belediye başkanları ile ziyaretçileri ağırladı. Başkan Asya, zaman zaman standı ziyaret eden basın mensuplarına Muş ile ilgili açıklamalarda da bulundu.



Sayılı fuarlardan biri olan EMITT'e Muş standının bulunmasının önemli olduğuna vurgu yapan Başkan Asya, kenti en iyi şekilde tanıtmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Başkan Asya, "İlimizin tanıtımı için valiliğimizin koordinesinde EMITT Fuarı'na katılarak standımızı açtık. İlimizin burada, bu fuarda olması çok önemlidir. Çünkü EMITT dünyadaki sayılı fuar organizasyonlarının başında gelmektedir. Burayı ziyarete gelen insanlar, turizm acenteleri, yatırımcıların ilimizin standını ziyaret etmeleri, tanıtım açısından önemlidir. Şehrimizin hak ettiği değeri göstermek için bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız ile elbirliği yaparak ziyaretçilerimizi ağırlıyoruz. Ayrıca İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizi de burada ağırlayarak memleket hasretlerini gideriyoruz. Geçen yıl standımıza olan yoğun ilgiden plaket almıştık. Bu yıl tekrar bu ödülü alacağımıza inanıyorum. Çünkü ilk saatlerden itibaren yoğun bir ilgi var. Pazar gününe kadar standımız açık olacak. Tüm halkımızı buraya bekliyoruz" şeklinde konuştu. - MUŞ

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