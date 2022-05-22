Muş Emniyet Müdürlüğü 1230 öğrenciye tarihi yerleri gezdirdi - Son Dakika
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Muş Emniyet Müdürlüğü 1230 öğrenciye tarihi yerleri gezdirdi

22.05.2022 12:30
Muş Emniyet Müdürlüğü 1230 öğrenciye tarihi yerleri gezdirdi

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Tarihe Yolculuk Projesi" kapsamında 21 liseden 1230 öğrenci, Muş'un Malazgirt ile Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçelerindeki tarihi mekanları gezdi.

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Tarihe Yolculuk Projesi" kapsamında 21 liseden 1230 öğrenci, Muş'un Malazgirt ile Bitlis'in Ahlat ve Tatvan ilçelerindeki tarihi mekanları gezdi.

Muş TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince otobüslerle alınan öğrenciler, önce Malazgirt ilçesindeki Zafer Anıtı, Malazgirt Kalesi ve 1071 Malazgirt Müzesi'ni ziyaret etti.

Daha sonra Bitlis'in Ahlat ilçesine geçen öğrenciler, burada Haraba Şehir ve dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gördü.

Ardından Tatvan ilçesinde giden öğrenciler, Van Gölü sahilinde gezdi, halaylar çekerek eğlenceli anlar yaşadı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sosyal Bilimler Lisesi'nde eğitim öğren Nisa Haykır, tarihi mekanları gezmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Gezinin çok güzel geçtiğini belirten Haykır, "Şu anda sınava hazırlanıyoruz. Sınav öncesi stres attık. İlk kez Malazgirt ve Ahlat'ın tarihi yerlerini gördük. Çok eğlendik çok güzel geçti. Muş Emniyet Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz." dedi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da öğrencilerin birbirleriyle tanışıp kaynaşmalarının sağlanması, bölgedeki coğrafi ve tarihi güzellikleri tanımaları amacıyla gezinin düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada, "Öğrencilerin bu yolla milli şuurlarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak, aynı zamanda yurdumuzun güzelliklerini tanıtmak, ülkemizin tarihini genç kuşaklara aktarmak amacıyla Malazgirt, Ahlat ve Tatvan'daki tarihi ve kültürel yerler öğrencilere gezdirildi. Öğrencilerin derste öğrendikleri tarihi bilgileri gezip görerek pekiştirmeleri sağlandı." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş Emniyet Müdürlüğü 1230 öğrenciye tarihi yerleri gezdirdi - Son Dakika


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