Muş Emniyet Müdürlüğü, bayramda şehit ailelerini yalnız bırakmadı - Son Dakika

Muş Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürlüğü Sosyal Hizmetler ve Sağlık Şube Müdürlüğünde görevli polisler, kentteki şehit ailelerini evlerinde ziyaret ederek, Ramazan Bayramlarını kutladı.

Ekipler, Sunay Mahallesi'nde ikamet eden şehit polis memuru Çetin Uslu ile şehit polis memuru Murat Yılmaz'ın aileleriyle, Hürriyet Mahallesi'nde yaşayan şehit polis memuru Mehmet Can Gönenç ve Sungu beldesindeki şehit polis memuru Yücel Kurtoğlu'nun ailelerinin bayramını kapının önünde tebrik etti.

Polisler, bir süre sohbet ettiği ailelere çikolata ve kolonya hediye etti.

Şehit aileleri, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ekiplere teşekkür etti.