Muş Emniyet Müdürlüğü'nden terör operasyonu: 28 kişiden 9'u tutuklandı - Son Dakika

Muş Emniyet Müdürlüğü'nden terör operasyonu: 28 kişiden 9'u tutuklandı

Muş Emniyet Müdürlüğü'nden terör operasyonu: 28 kişiden 9'u tutuklandıMUŞ Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü adına işbirliği yapan ve Kobani olaylarına katılan 28 kişi gözaltına alındı.

Muş Emniyet Müdürlüğü'nden terör operasyonu: 28 kişiden 9'u tutuklandı MUŞ Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütü adına işbirliği yapan ve Kobani olaylarına katılan 28 kişi gözaltına alındı. Muş Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütü adına işbirlikçilik yaptığı, 2014 yılı Kobani olaylarında güvenlik güçlerine motolof/ taş attığı, terör örgütünün propagandasının yapıldığı eylem, etkirliklere katıldığı tespit edilen 28 şahıs gözaltına alınmıştır. Bu şahıslardan Muş HDP sözde eş başkanı, Eğitim-Sen Genel Merkezi Kadın Sekreteri ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) üyelerinin de aralarında bulunduğu 9 şahıs tutuklanmış, 19 şahıs atli kontrol kararı ile serbest kalmıştır" denildi.

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