Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi - Son Dakika
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Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi

08.03.2022 10:59
Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla hazırlanan video klipte, kadına şiddete karşı mesajlar yer aldı.

Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla hazırlanan video klipte, kadına şiddete karşı mesajlar yer aldı.

Hazırlanan klipte; kadınların önemi, kadın ve erkek eşitliğine vurgu yapıldı. Kentteki esnaf ve vatandaşlardan alınan röportajlarda "kadınlar candır, hayatın başlangıcıdır, mevsimlerden bahardır. Bir bahçe düşünün içinde çiçek olmasın. Her yer sadece yeşil olurdu, yeşilin tonları olurdu. İşte biz kadınlar hayata, bahçeye renk katan çiçekleriz. Kadına saygı duyulur. Kadınlar bizim her şeyimizdir. Kadına kalkan ellere ben her zaman karşıyım" ifadelerine yer verildi. - MUŞ

Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi
Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi
Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi

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Dünya Kadınlar Günü, Emniyet Müdürlüğü, Mart, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş Emniyet Müdürlüğünden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü klibi - Son Dakika
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