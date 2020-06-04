Muş Emniyet Müdürlüğünden pandemi süreciyle ilgili klip - Son Dakika

Muş Emniyet Müdürlüğü, korona virüs pandemisi sürecinde vatandaşlara ulaştırdığı hizmetleri klip haline getirdi.



Muş Valiliğince oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu hattı üzerinden 4 bin 360 kişinin ihtiyaçları karşılanırken, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince de korona virüs tedbirleri kapsamında kısıtlama uygulanan günlerde ihtiyaç sahibi 5 bin 1 vatandaşa maddi ve sosyal yardım ulaştırıldı.



Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını evlerine ulaştıran ekipler, devletin şefkat elini bir kez daha gösterdi.



Salgın sürecinde denetimlere de devam eden polis; 65 yaş üzeri sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 3, 20 yaş altı 273, karantina kuralına uymayan 17, sosyal mesafe yasağına uymayan 247, maske ve eldiven kullanmayan 273, yüzde 50 yolcu taşıma limitine uymayan 20 kişi olmak üzere toplam 833 kişiye cezai işlem uyguladı. - MUŞ