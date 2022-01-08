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Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip - Son Dakika

Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip

08.01.2022 08:56

Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'İrademiz Sultan Alparslan'ın iradesi, ilhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal davasıdır' başlıklı video klibi dosta güven verirken, düşmana korku salıyor.

Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip

MUŞ - Muş Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'İrademiz Sultan Alparslan'ın iradesi, ilhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal davasıdır' başlıklı video klibi dosta güven verirken, düşmana korku salıyor.

Muş Emniyet Müdürlüğü resmi Twitter hesabından paylaşılan video klipte; asayiş, Polis Özel Harekat (PÖH), narkotik, trafik, yunuslar, TEM, bekçi, toplumsal destekli polislik, olay yeri inceleme, çocuk şube, çevik kuvvet, bomba imha ekipleri ve dedektör köpek Thor'un uyuşturucu arama çalışmaları paylaşıldı. Emniyetin çalışmaları ve operasyonlarının yer aldığı klip, büyük beğeni toplarken, yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İrademiz Sultan Alparslan'ın iradesi, ilhamımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün istiklal davasıdır. Dosta güven verirken, düşmana korku salarız. Biz Türk Polisiyiz!"

Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip
Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip
Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip
Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip
Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip
Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip
Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip
Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip
Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip

YORUMLAR
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Mustafa Kemal Atatürk, Emniyet Müdürlüğü, Sultan Alparslan, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muş Emniyetinden dosta güven, düşmana korku salan klip - Son Dakika


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