Muş'ta yeni üniversite öğrencileri otogarda karşılandı

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, Muş Alparslan Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencileri şehirlerarası otobüs terminalinde karşıladı.

Burada kurulan stantlarda yurt ve gençlik hizmetleri hakkında bilgilendirilen ve broşür dağıtılan öğrenciler, servislerle yurtlara götürüldü.

Otogardaki stantları ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Muş Alparslan Üniversitesini kazanarak ülkenin değişik illerinden kentte gelen gençleri havaalanı, otogar ve yurt önünde karşıladıklarını söyledi.

Öğrencilere hem şehri hem de gençlik merkezinin faaliyetlerini tanıttıklarını anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Şehrin kültürünün, tarihinin ve doğasının anlatıldığı görselleri gençlere dağıttık. Karşıladığımız gençlerimizi araçlarımızla alıp yurtlarımıza taşıyoruz. Hiçbir gencimiz ilimize geldiğinde ortada kalmasın istiyoruz. Nereye gideceğini bilmeyen gençlerimizi hem ev sahipliği yaparak karşılıyoruz hem de ulaşımlarını sağlayarak yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlar olarak şu anda bütün öğrencilerimizi yerleştirdik. Yedekte hiçbir öğrencimiz yok. İlimize gelen hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmadık. Kapasite artırımına giderek öğrencilerimizi nezih, ferah yurtlarımızda barındırıyoruz. Şu anda Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarımıza kayıtlı 4 bin 200'e yakın öğrencimiz var."

Karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren öğrencilerden Nermin Yılmaz da otobüsle Muş'a geldiğini bildirerek, "Buradan nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Sağ olsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekibi karşıladı, servislerle yurtlarımıza götürdü. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.