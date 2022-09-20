Muş'ta yeni üniversite öğrencileri otogarda karşılandı - Son Dakika
Üye Girişi

Muş'ta yeni üniversite öğrencileri otogarda karşılandı

20.09.2022 18:18

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, Muş Alparslan Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencileri şehirlerarası otobüs terminalinde karşıladı.

Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü personeli, Muş Alparslan Üniversitesine yeni kayıt yaptıran öğrencileri şehirlerarası otobüs terminalinde karşıladı.

Burada kurulan stantlarda yurt ve gençlik hizmetleri hakkında bilgilendirilen ve broşür dağıtılan öğrenciler, servislerle yurtlara götürüldü.

Otogardaki stantları ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, Muş Alparslan Üniversitesini kazanarak ülkenin değişik illerinden kentte gelen gençleri havaalanı, otogar ve yurt önünde karşıladıklarını söyledi.

Öğrencilere hem şehri hem de gençlik merkezinin faaliyetlerini tanıttıklarını anlatan Taşdemir, şöyle konuştu:

"Şehrin kültürünün, tarihinin ve doğasının anlatıldığı görselleri gençlere dağıttık. Karşıladığımız gençlerimizi araçlarımızla alıp yurtlarımıza taşıyoruz. Hiçbir gencimiz ilimize geldiğinde ortada kalmasın istiyoruz. Nereye gideceğini bilmeyen gençlerimizi hem ev sahipliği yaparak karşılıyoruz hem de ulaşımlarını sağlayarak yurtlarımıza yerleştiriyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bağlı yurtlar olarak şu anda bütün öğrencilerimizi yerleştirdik. Yedekte hiçbir öğrencimiz yok. İlimize gelen hiçbir öğrencimizi dışarıda bırakmadık. Kapasite artırımına giderek öğrencilerimizi nezih, ferah yurtlarımızda barındırıyoruz. Şu anda Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarımıza kayıtlı 4 bin 200'e yakın öğrencimiz var."

Karşılamadan duyduğu memnuniyeti dile getiren öğrencilerden Nermin Yılmaz da otobüsle Muş'a geldiğini bildirerek, "Buradan nereye gideceğimizi bilmiyorduk. Sağ olsun Gençlik ve Spor Müdürlüğü ekibi karşıladı, servislerle yurtlarımıza götürdü. Kendilerine teşekkür ediyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Muş Belediyesinin alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor Muş Belediyesinin alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 20 işçi alınacak Düzce Gençlik ve Spor Müdürlüğüne 20 işçi alınacak
Kaynak: AA

gençlik, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta yeni üniversite öğrencileri otogarda karşılandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:49 28 yıllık faili meçhul cinayet özel ekip sayesinde aydınlatıldı! FETÖ'cü polisin olayı örtbas ettiği ortaya çıktı
10:41 Japonya'da eski Başbakan Abe'nin 11.5 milyon dolara mal olacak cenaze törenini protesto eden bir şahıs kendisini ateşe verdi
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,31 seviyesinden işlem görüyor
10:33 Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic büyük savaşın yaklaştığını açıkladı: Dünya bir iki ay içinde daha önce görülmemiş bir çatışmaya girebilir
10:29 Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış 4 gün etkili olacak
10:32 Fenerbahçe, Ronaldo'nun antrenörünü Arda Güler için getiriyor!
10:21 Bilim insanlarından korkutan uyarı! Omicron'un yeni belirtisi gece ortaya çıkıyor
10:21 Derya Balta, eşi Hakan Balta'yı Tarık Çamdal ile aldattığı iddiasına sert tepki gösterdi: Hesap vereceksiniz, bunun bedeli olacak
10:09 Rusya'nın "kısmi askeri seferberlik" ilanına Ukrayna'dan yanıt: Bu karar, savaşın planlandığı gibi gitmediğini gösteriyor
10:02 Adana'da baba-oğul kavgası kanlı bitti! Biri mezarda, diğeri cezaevinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2022 11:07:37. #1.11#
SON DAKİKA: Muş'ta yeni üniversite öğrencileri otogarda karşılandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement