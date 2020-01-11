Muş göçmen kaçakçılarına 4 ilde ortak operasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş göçmen kaçakçılarına 4 ilde ortak operasyon - Son Dakika

Muş göçmen kaçakçılarına 4 ilde ortak operasyon

6 saat önce

Göçmen kaçakçılarına 4 ilde ortak operasyonMUŞ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılarına yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.

Göçmen kaçakçılarına 4 ilde ortak operasyon

MUŞ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, göçmen kaçakçılarına yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 19'u tutuklandı.

Muş Emniyet Müdürlüğü, İran'dan yasa dışı yollar ile Türkiye'ye giriş yapan göçmenleri Avrupa ülkelerine göndermek için batıya sevk eden şahıslara yönelik 4 ilde operasyon yaptı. Afganistan, Pakistan, Bangladeş, Gana, Myanmar, Sierra Leone uyruklu 395 kaçak göçmeni yakalayan KOM ekipleri, göçmen kaçaklığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden 19'u çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 8'i adli kontrol kararıyla serbest kaldı. Operasyonlarda 3 otobüs, 4 ticari taksiyle beraber 18 araca da el konuldu.

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada operasyonlar sayesinde Muş bölgesini geçiş güzergahı olarak kullanan göçmen kaçakçılarına darbe vurulduğu belirtilerek, 'Bölgemiz güzergahını kullanarak gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı suçu büyük oranda sekteye uğratılmıştır. İlimizde göçmen kaçakçılığı başta olmak üzere her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir' denildi.

Muş göçmen kaçakçılarına 4 ilde ortak operasyon

Emniyet Müdürlüğü, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 12:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama
Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
06:07 New York'ta dolunay - Son Dakika
05:58 Umman'da Sultan ailesi yeni sultanın seçimi için bir araya gelecek - Son Dakika
04:54 ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA KAZA 4 YARALI - Son Dakika
04:53 KADIKÖY'DE ESRARENGİZ ÖLÜM - Son Dakika
04:49 DHA YURT BÜLTENİ - 16 - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 06:47:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş göçmen kaçakçılarına 4 ilde ortak operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]