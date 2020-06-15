MUŞ Görme engelliler için 'sosyal mesafe' uyarısı yapan baston tasarladılar - Son Dakika

Görme engelliler için 'sosyal mesafe' uyarısı yapan baston tasarladılar

MUŞ Özel Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, görme engelliler için sosyal mesafeli baston yaptı. 1 ila 10 metre arasında ayarlanabilen baston, birinin yaklaşmasıyla sinyal sesi ve titreşimle kullanıcıyı uyarıyor. Dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınıyla mücadelede uzmanların sosyal mesafenin önemine dikkat çekmesi sonrası Muş Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri, görme engelliler için özel baston üretti. Öğretmenler tarafından tasarlanan baston, üzerindeki elektronik aksamla yaklaşan bir kişi olduğunda hemen uyarıda bulunuyor. 1 ila 10 metre arasında ayarlanabilen bastonla görme engelliler, sosyal mesafeye uyarak yürüyebilecek.

Bilim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özcan Yurttaş, yüzyüze eğitimin iptal edilmesi sonrası okul öğretmenlerinin görme engelliler için baston ürettiklerini söyledi. 'Pandemi Bastonu' olarak isimlendirilen ve görme engellilerin sosyal mesafeye uyumunu sağlayacak bastonun özel olarak tasarlandığını anlatan Yurttaş, "Öğretmen arkadaşlarımız tarafından tasarlanan bastonla görme engellilerin sosyal mesafeye uyumu sağlanacak. Bastona monde edilen elektronik sistem 1 ila 10 metre arasında ayarlanabiliyor. Kullanıcının talebine göre ayarlanan baston yaklaşan biri olduğunda hemen sinyal ve titreşimle uyarı gönderecek. Bastonla görme engelliler toplum içerisinde çok daha rahat yürüyebilecek" dedi. Yurttaş, öğretmenlerin deneme amaçlı yaptıkları bastondan başarılı sonuçlar aldığını belirterek, talep olması halinde 50 adet üretibeleceklerini bildirdi.