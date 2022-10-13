Muş gündem haberleri: Mersin'deki 11 yıllık faili meçhul cinayetin zanlısı Muş'ta yakalandı - Son Dakika
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Muş gündem haberleri: Mersin'deki 11 yıllık faili meçhul cinayetin zanlısı Muş'ta yakalandı

13.10.2022 11:00
Muş gündem haberleri: Mersin'deki 11 yıllık faili meçhul cinayetin zanlısı Muş'ta yakalandı

Muş haberi... Mersin'de 11 yıl önce bir kişinin başına sert bir cisimle vurularak öldürülmesiyle ilgili Muş'ta gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Mersin'de 11 yıl önce bir kişinin başına sert bir cisimle vurularak öldürülmesiyle ilgili Muş'ta gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Toroslar ilçesi Kurdali Mahallesi'nde 6 Ocak 2011'de hurdacılık yapan M.T'nin, başına sert bir cisimle vurulması sonucu öldürülmesiyle ilgili faili meçhul cinayet dosyasını yeniden ele aldı.

Ekipler, söz konusu dönemde hurdacılık yapan M.T'nin arkadaş çevresiyle kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdi.

HTS incelemeleri ve tanık ifadeleri sonucu M.T'nin, patronu S.Y. tarafından alacak verecek meselesi nedeniyle öldürüldüğünü tespit etti.

Muş'un Dilimli köyünde ikamet ettiği belirlenen S.Y, operasyonla gözaltına alınarak Mersin'e getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.Y, nöbetçi hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Mersin, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş gündem haberleri: Mersin'deki 11 yıllık faili meçhul cinayetin zanlısı Muş'ta yakalandı - Son Dakika

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