Muş gündem haberleri | Muş'ta asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Muş gündem haberleri | Muş'ta asfalt çalışmaları sürüyor

17.10.2022 16:14
Muş gündem haberleri | Muş'ta asfalt çalışmaları sürüyor

Muş gelişmesine göre Muş Belediyesinin kentteki cadde ve sokaklarda yürüttüğü asfalt çalışmaları devam ediyor.

Muş Belediyesinin kentteki cadde ve sokaklarda yürüttüğü asfalt çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin Sütlüce Mahallesi Merhum Fikret Caddesi'ndeki asfalt seriminde sona gelindi.

Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte devam eden üst yapı projelerini kış öncesi hızlandırdıklarını belirtti.

Hürriyet, Eski Erzurum ve Cumhuriyet caddelerindeki kapsamlı üstyapı çalışmalarının yanı sıra mahalle aralarındaki yolları da yenilediklerini ifade eden Asya, "Bu kapsamda Sütlüce Mahallesi Fikret Şener Caddesi'nde yapılan asfalt çalışmalarında sona gelindi. Yoğun olarak kullanılan ve okulların bulunduğu caddeyi yenileyerek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Tabi zamanla yarışarak projelerimizi hayata geçiriyoruz. Çalışmalarımız mevsim koşullarından dolayı kısıtlı ancak hedeflediğimiz çalışmaları kar başlamadan öncesi tamamlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Asya, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş gündem haberleri | Muş'ta asfalt çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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