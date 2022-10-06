Son Dakika | Muş'ta ceviz ağacından düşen vatandaş askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı - Son Dakika
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Son Dakika | Muş'ta ceviz ağacından düşen vatandaş askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

06.10.2022 21:44

Edinilen son dakika gelişmesine göre Muş'ta ceviz ağacından düşen vatandaş askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı Mehmetçik ağaçtan düşen genç için seferber oldu Muş'ta ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan 20 yaşındaki Yusuf Aykut isimli genç, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Muş'ta ceviz ağacından düşen vatandaş askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı

Mehmetçik ağaçtan düşen genç için seferber oldu

MUŞ - Muş'ta ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek yaralanan 20 yaşındaki Yusuf Aykut isimli genç, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Alınan bilgilere göre olay, merkeze 63 kilometre mesafedeki İnardı köyü Güvendik mezrasında meydana geldi. Ailesiyle birlikte kırsal bölgede ağaçtan ceviz toplayan Yusuf Aykut, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Bilinci kapanan Aykut'un durumunun 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye Diyarbakır Hava Grup Komutanlığı emrinde görevli S-70 helikopter ile sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Engebeli araziden helikoptere alınan Yusuf Aykut, Muş İl Jandarma Komutanlığı kışlasına getirildi. Burada sağlık kontrolü yapılan Aykut, ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavisine devam edilen Aykut'un yoğun bakıma alındığı öğrenildi.

"Helikopter gitmemiş olsaydı ambulans geç kalabilirdi"

Hastanın dayısı İrfan Süne, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeğeninin çıktığı ceviz ağacından dengesini kaybederek aşağıya düştüğünü söyledi.

Yaralı yeğeninin helikopterle düştüğü bölgeden alındığını anlatan Süne, "Tabi ki yetkililer Sayın Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz, İl Jandarma Komutanımız Mehmet Kasım Ermiş ve milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek, hemen konuya müdahale ettiler. Yaralı yeğenim helikopterle alınıp merkeze getirildi. Gereken müdahale yapıldı. Doktorlar müdahale ettiler. Şu anda durumu iyi. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sayın Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca'ya, Sayın Valimiz Doç. Dr. İlker Gündüzöz'e, Sayın AK Parti Muş Milletvekilimiz Mehmet Emin Şimşek'e, bu imkanı bize verdikleri için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Helikopter gitmemiş olsaydı ambulans geç kalabilirdi, geç müdahale edebilirdi. Genç evladımızı kaybedebilirdik.

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Kaynak: İHA

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