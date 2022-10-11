Muş gündem haberi... Muş Belediyesi'nin üst yapı çalışmaları sürüyor

Muş Belediyesince kentin birçok noktasında başlatılan üst yapı çalışmaları devam ediyor.

Belediye ekipleri, şehrin en işlek noktaları olan Cumhuriyet ve Hürriyet caddelerinde başlattığı çalışmaları sürdürüyor.

Belediye Başkanı Feyat Asya, AA muhabirine, eş zamanlı olarak 3 caddede asfalt serimi, kaldırım düzenleme ve aydınlatma işlemlerinin yapıldığını söyledi.

Muş Belediyesi olarak hedeflerinin güzel bir şehir inşa ederek, vatandaşların hayat konforunu yükseltmek olduğunu belirten Asya, şunları kaydetti:

"Eski Erzurum ile Hürriyet caddelerimizde kaldırım işgallerini önlemek için ihata duvarlarını düzenleyerek kaldırımlarımızı genişlettik. Asfalt ve yağmur suyu kanallarımızın yapımı devam ediyor. Mevsim şartları itibariyle ihale aşamasında yaşadığımız sıkıntılardan kaynaklı biraz gecikme olsa da ekim ayının ortalarına yaklaştığımız süreçte havaların güzel olmasını fırsat bilerek, iki caddemizde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ay sonuna kadar 3 caddemizde de asfalt ve kaldırım çalışmalarımızı sonlandırmayı planlıyoruz."