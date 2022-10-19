Muş haber! İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivay, Ankara'da Mustafa Varank ve Mehmet Muş ile Görüştü - Son Dakika
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Muş haber! İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivay, Ankara'da Mustafa Varank ve Mehmet Muş ile Görüştü

19.10.2022 22:00
Muş haber! İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivay, Ankara'da Mustafa Varank ve Mehmet Muş ile Görüştü

Muş gündem haberi: İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivay, Ankara’da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştü.

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivay, Ankara'da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüştü.

İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivay, çalışma ziyareti için bugün Ankara'ya geldi. İsrail Büyükelçiliği, Barbivay'ın, Mustafa Varank ve Mehmet Muş ile görüştüğünü duyurdu. İsrail Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabında ziyarete ilişkin yapılan paylaşımlar şöyle:

"İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivay, çalışma ziyareti için bugün Ankara'daydı. Bakan Barbivay, ziyaretine, beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği Anıtkabir gezisi ile başladı ve Atatürk'ün mozolesine çiçek bırakarak Anıtkabir Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'ni gezdi.

Ziyaretinin ikinci bölümünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nı ziyaret eden Bakan Orna Barbivay, mevkidaşı Bakan Mustafa Varank tarafından kabul edildi.

İsrailli Bakan Orna Barbivay'ın çalışma ziyareti, Bakan Barbivay'ın mevkidaşı Bakan Mehmet Muş tarafından kabul edildiği Ticaret Bakanlığı ziyareti ile sona erdi."

Kaynak: ANKA
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Mustafa Varank, Ekonomi, Ankara, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş haber! İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivay, Ankara'da Mustafa Varank ve Mehmet Muş ile Görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş haber! İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı Orna Barbivay, Ankara'da Mustafa Varank ve Mehmet Muş ile Görüştü - Son Dakika
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