Muş 3. sayfa haberi | Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika
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Muş 3. sayfa haberi | Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı

19.10.2022 22:00
Muş 3. sayfa haberi | Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı

Muş haber: Muş Valiliği, güvenlik tedbirleri çerçevesinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Muş Valiliği, güvenlik tedbirleri çerçevesinde toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin gerek ülke genelinde gerekse sınır ötesinde terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının devam ettiği ifade edildi. Terör örgütlerine müzahir kesimler tarafından söz konusu operasyonların gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapılabileceği kaydedilen açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketlerine ve terör örgütlerinin propagandasına dönüşebileceği, halkın yoğun olarak yaşadığı yerlerin hedef seçilebileceği, sansasyonel eylemler gerçekleştirilerek kamu düzeni ile halkın can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceği değerlendirilmektedir. Belirtilen olayların kamu düzenini etkileyecek şekilde ilimizde yaşanmaması ve olması muhtemel olayların önüne geçilebilmesi, tesis olunan huzur ve güven ortamı ile milli güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlüklerin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının önlenmesi ve terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi amacıyla; 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17'inci, 19'uncu ve 22'nci maddeleri ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu 11'inci maddesi (A) ve (C) fıkrası hükümleri çerçevesinde; Valilik ve Kaymakamlık Makamının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği, resmi bayram, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklere göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri ile bilimsel, ticari ve ekonomik amaçlarla yapılan etkinlik ve toplantılar hariç olmak üzere ilimiz mülki sınırları içerisinde (Polis ve Jandarma Sorumluluk Alanının Tamamı) meydan, cadde, sokak, yol, park vb. umuma açık alanlarda; miting, açık ve kapalı yer toplantısı, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, basın açıklaması, insan zinciri oluşturarak yapılabilecek protesto/yürüyüş ve toplanmalar, halk kürsüleri şeklinde toplantı, toplanmalar, halk toplantıları, ses-yayın araçları (taşıt, mobil vb. araçlar) ile yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, açlık grevi, çadır kurma, stant açma, imza toplama, imza kampanyası, dilek feneri, balon, drone ve paramotor, planör uçurtmak, anma toplantısı, anma töreni, konser, şenlik, tiyatro, skeç, sinevizyon, pandomim, meşale yakma ve taşıma, el ilanı, bildiri, broşür dağıtma, afiş, poster, pankart asma, sticker yapıştırma, vb. tüm etkinlikler 20.10.2022 günü saat 00.01 ile 03.11.2022 günü saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır." - MUŞ

Kaynak: İHA
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Togo Cumhuriyeti, Muş Valiliği, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş 3. sayfa haberi | Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş 3. sayfa haberi | Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı - Son Dakika
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