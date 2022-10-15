Muş'un Malazgirt ilçesinde Yeniden Refah Partisi 2. Olağan Kongresi yapıldı.
Parti binasında tek listeyle yapılan seçimde mevcut başkan Bayram Kartal yeniden başkanı oldu.
Programın ardından Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Ar-Ge Başkan Yardımcısı Sadık Çat, Gençlik Kolları Bölge Başkanı Mustafa Dursunoğlu ve Yeniden Refah Partisi Muş İl Başkanı Kerem Şen, esnafı ziyaret etti.
Vatandaşların sorunlarını dinleyen partililer, ziyaretlerinin süreceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Muş haberleri... Malazgirt'te Yeniden Refah Partisi'nin olağan kongresi yapıldı - Son Dakika