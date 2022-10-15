Programın ardından Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi ve Ar-Ge Başkan Yardımcısı Sadık Çat, Gençlik Kolları Bölge Başkanı Mustafa Dursunoğlu ve Yeniden Refah Partisi Muş İl Başkanı Kerem Şen, esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Muş haberleri... Malazgirt'te Yeniden Refah Partisi'nin olağan kongresi yapıldı - Son Dakika

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