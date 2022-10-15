Devraldıkları nöbeti zamanı gelince gençlere gönül rahatlığıyla bırakacaklarını anlatan Barışan, ülkede demokrasi ve inanç özgürlüğünün gelişmesi için hep mücadele ettiklerini belirtti.

Tek listeyle yapılan seçimde üçüncü kez şube başkanlığına seçilen Mahir Barışan, sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Kaynak: AA

Eğitim Bir Sen, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Muş haberleri! Muş'ta Eğitim-Bir Sen Şubesi'nin olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika

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