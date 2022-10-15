Muş haberleri! Muş'ta Eğitim-Bir Sen Şubesi'nin olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika
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Muş haberleri! Muş'ta Eğitim-Bir Sen Şubesi'nin olağan genel kurulu yapıldı

15.10.2022 16:56
Muş haberleri! Muş'ta Eğitim-Bir Sen Şubesi'nin olağan genel kurulu yapıldı

Gelen Muş haberlerine göre Muş'ta Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Şube Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Muş'ta Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Şube Başkanlığı 6. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Öğretmenevi konferans salonunda yapılan kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Tek listeyle yapılan seçimde üçüncü kez şube başkanlığına seçilen Mahir Barışan, sorumluluklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Devraldıkları nöbeti zamanı gelince gençlere gönül rahatlığıyla bırakacaklarını anlatan Barışan, ülkede demokrasi ve inanç özgürlüğünün gelişmesi için hep mücadele ettiklerini belirtti.

Belediye Başkanı Feyat Asya, yönetimi tebrik etti.

YORUMLAR
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1984 Muşspor: 1 -Fatsa Belediyespor: 1 1984 Muşspor: 1 -Fatsa Belediyespor: 1 Siirt haberleri | Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanlığına Murat Şeker yeniden seçildi Siirt haberleri | Eğitim-Bir-Sen Siirt Şube Başkanlığına Murat Şeker yeniden seçildi Kilis haberi | Eğitim-Bir Sen Kilis Başkanlığına Bekir Şen yeniden seçildi Kilis haberi | Eğitim-Bir Sen Kilis Başkanlığına Bekir Şen yeniden seçildi
Kaynak: AA

Eğitim Bir Sen, Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş haberleri! Muş'ta Eğitim-Bir Sen Şubesi'nin olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muş haberleri! Muş'ta Eğitim-Bir Sen Şubesi'nin olağan genel kurulu yapıldı - Son Dakika
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