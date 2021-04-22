Muş Halk Ekmek Fabrikası'nda üretim kapasitesi artırıldı - Son Dakika

Muş Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda ramazandan dolayı ekmek üretiminde artış sağlandı.

Günde 5 bin ekmek üreten fabrika da ramazan ayında yaşanan yoğun talep üzerine üretim kapasitesi 8 bine çıkarıldı.

Fabrikada incelemelerde bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, sosyal sorumluluk projesi kapsamında temiz ve sağlıklı ortamda üretilen ekmeğin ucuz fiyata vatandaşlara ulaştırıldığını söyledi.

Bir süre önce faaliyete giren Halk Ekmek Fabrikasında rutin olarak çıkarılan ekmeğe ramazan ayında yoğun talebin olduğunu ifade eden Asya, şöyle konuştu:

"Bu talebi kısmen karşılamak adına fabrikada ekmek kapasitesini artırdık. Ramazan pidesini olabildiğince kalite ve temizliği elde bırakmamak adına makul bir fiyatla vatandaşlarımıza ulaştırmak üzere şu anda günlük 8 binin üzerinde ekmek çıkarıyoruz. Bu anlamda satış noktalarımızda belli saatlerde halkımıza ulaştırmaktayız. Ancak ekmek alma imkanı olmayan vatandaşlarımız da fiş karşılığında satış noktalarımızda ücretsiz ekmeğini almaktadır. Bunu yaparken de kentteki fırıncılarımızı da düşünerek sayımızı olabildiğince azami seviyede tutmaya özen gösteriyoruz."