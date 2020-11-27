Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor - Son Dakika

Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor

27.11.2020 10:42

Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor Muş Belediyesinden vatandaşa ekmek hizmeti Muş Belediyesi tarafından kısa sürede faaliyete geçecek olan halk ekmek fabrikası, günde 60 bin ekmek üretebilme kapasitesiyle hizmete başlayacak.

Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor

Muş Belediyesinden vatandaşa ekmek hizmeti

MUŞ - Muş Belediyesi tarafından kısa sürede faaliyete geçecek olan halk ekmek fabrikası, günde 60 bin ekmek üretebilme kapasitesiyle hizmete başlayacak.

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın girişimleriyle Lale Vadisi içerisinde bin 300 metrekare alana kurulan tam donanımlı ekmek fabrikası kısa sürede vatandaşın hizmetine sunulacak. 15 personelin de istihdam edileceği fabrikada, günde 60 bin ekmek üretilebilecek. Yapımı tamamlanan ve kısa sürede üretime geçecek olan halk ekmek fabrikasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, kentte büyük bir eksiklik olarak gördükleri ve sosyal sorumluluk projesi kapsamındaki halk ekmek fabrikasını son aşamaya getirdiklerini söyledi.

"Fırıncı esnafımızı asla mağdur etmek üzere bir çalışma düşünmedik"

Yaklaşık bin 300 metrekarelik alan üzerinde tam donanımlı ve günlük 60 bin ekmek çıkarma kapasitesiyle kurulan bir fabrika olduğunu anlatan Başkan Asya, "Amacımız ekmekteki kaliteyi ve fiyatı makul bir ölçüde tutmaktır. Fırıncılık yapan esnafımızı da asla mağdur etmek üzere bir çalışma düşünmedik ve düşünmeyeceğiz. Vatandaşlarımızın hem ekmek kalitesi hem de ekmek fiyatını makul fiyatta tutup bir anlamda da 15 personelin çalışabileceği istihdam alanı oluşturup kaliteli, hijyen bir ortamda, tamamı el değmeden, un depoya döküldükten sonra fırından çıkıncaya kadar otomatik, modern bir şekilde hijyen ortamda ekmek üretimini sağlamış olacağız. Özellikle Lale Vadisi'nin kıyısında kendi üreteceğimiz unlu mamullerle kısmi bir kafe de bulunduracağız. Bu anlamda hemşehrilerimizin bu eksiğini de ifa etmiş olmanın sevinciyle bütün halkımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Ekmek üretimine geçtiğimizde ilk etapta 5 satış noktasını oluşturmak üzere olabildiğince makul bir fiyata ve mağdur vatandaşlarımıza da ekmeği ulaştırmak üzere planlamamızı yaptık" dedi.

Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor
Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor
Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor
Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor
Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor
Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor
Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor

İstihdam, Asya, Lale, Muş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uygun fiyata otomobil almak isteyenler dikkat! Bakanlık yeni araçların listesini yayımladı Çökertilen fuhuş çetesinin şifresi ortaya çıktı! "Sana çanta gönderiyorum" diyerek kadın pazarlamışlar Harry Winks'in 50 metreden attığı gol, UEFA Avrupa Ligi'ne damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşa çağrı yapmıştı! İşte 10 soruda Varlık Barışı sisteminin detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Davutoğlu arasındaki ilk kavga Bülent Arınç nedeniyle yaşanmış Otomobiliyle dilenmeye gelen dilencinin üzerinden 7 bin lira çıktı Tamer Karadağlı video çekerken yere kapaklandı Piyasada otomobil kıtlığının yaşandığı dönemde yüzlerce araç çürümeye terk edildi
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak Son Dakika: Sağlık Bakanlığı'nın 12 bin sözleşmeli personel alımı için tercihler 1-7 Aralık'ta yapılacak         
10:55
ODTÜ'lü araştırma görevlisi bedensel engelli bireye hakaret etti: Oğlun yürüyor mu? ODTÜ'lü araştırma görevlisi bedensel engelli bireye hakaret etti: Oğlun yürüyor mu?         
10:44
Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam Kavga yeniden alevlenecek! Kılıçdaroğlu'ndan Çakıcı'ya çok sert sözler: Beş paralık adam         
10:24
Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesinin ardından BIST 100 endeksi güne rekorla başladı Borsa İstanbul'un yüzde 10'unun Katarlılara devredilmesinin ardından BIST 100 endeksi güne rekorla başladı         
09:59
Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi Böyle işkence görülmedi! Arazi anlaşmazlığı nedeniyle dinlene dinlene dövdükleri çiftçi yaşamını yitirdi         
09:43
İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek İnternetten tanıştığı adama çıplak fotoğraflar gönderen evli kadın, aldattığı kocasına 30 bin TL ödeyecek         
09:33
Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı Kalça dolgusunda yasaklı malzeme kullanılan kadının dikişleri patladı, yağlar dışarıya sızdı         
09:31
Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı Küçükçekmece Gasilhanesinde çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada infial yarattı         
08:47
Almanya plastik poşet kullanımını yasaklıyor Almanya plastik poşet kullanımını yasaklıyor         
08:04
Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz Bakan Soylu'dan HDP'li vekillere: Bir tek cümle söyleyeceksiniz, 'Bu PKK'nın Allah belasını versin' diyeceksiniz         
07:58
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs hastalarını uyardı: Önerilen ilaçlar mutlaka kullanılmalı         
22:32
Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler Ünlü oyuncu Mirtha Legrand'dan 2 yıl sonra gelen itiraf: Maradona ve Wanda Nara otelde sabaha kadar cinsel ilişkiye girdiler         
21:59
Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu Merve Boluğur'dan cesur paylaşım! Derin bacak ve göğüs dekoltesi olay oldu         
21:56
İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor İstanbul'da tedirgin eden görüntü! Cenazeler İBB'ye ait otobüslerle toplu olarak taşınıyor         
19:46
Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi Buket Aydın ve Emir Sarıgül bu kez kaçamadı! Aşıklar spor yaparken görüntülendi         
19:14
İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü İBB Başkanı İmamoğlu kendisini yuhalayan taksicilerin üzerine yürüdü         
15:44
Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor Antalya'da sokakta yunus polisi üniforması ve teçhizatı yakan şüpheli aranıyor         
15:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2020 11:15:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Muş Halk Ekmek Farikası kısa sürede faaliyete geçiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei