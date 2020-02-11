Muş hamile kadın helikopter ambulansla hastaneye götürüldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş hamile kadın helikopter ambulansla hastaneye götürüldü - Son Dakika

Muş hamile kadın helikopter ambulansla hastaneye götürüldü

7 saat önce

Hamile kadın helikopter ambulansla hastaneye götürüldüMUŞ'un Korkut ilçesine bağlı Çınarardı Köyü Çakıllı mezrasında rahatsızlanan 8,5 aylık hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Hamile kadın helikopter ambulansla hastaneye götürüldü

MUŞ'un Korkut ilçesine bağlı Çınarardı Köyü Çakıllı mezrasında rahatsızlanan 8,5 aylık hamile kadın ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Kar yağışı ve tipi sebebiyle 125 köy yolunun ulaşıma kapandığı Muş'ta hastalanan vatandaşlar helikopter ambulansla hastanelere taşınıyor. Korkut İlçesine bağlı Çınarardı Köyü Çakıllı Mezrası'nda 3'üncü çocuğuna hamile olan Ayşe Erol'un (30) rahatsızlandığı ihbarı üzerine yola çıkan sağlık ekipleri yol kapalı olunca gidemedi. Bunun üzerine Van'dan havalanan ambulans helikopter mezraya ulaşarak 8,5 aylık hamile olan Ayşe Erol'u Sultan Alparslan Havalimanı'na ulaştırdı. Burada bekleyen ambulansa alınan Ayşe Erol, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Muş hamile kadın helikopter ambulansla hastaneye götürüldü

Korkut, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 06:12 Kaynak: DHA
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