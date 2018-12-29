Son Dakika Haberleri: Muş Havalimanı'na Yeni Apron ve Terminal Binası

Muş Havalimanı'na Yeni Apron ve Terminal Binası

51 dakika önce

MUŞ (AA ) - Muş Havalimanı'nda yapımı tamamlanan apron ve terminal binası hizmet vermeye başladı.

Muş Havalimanı'na Yeni Apron ve Terminal Binası, System.String[]
MUŞ (AA ) - Muş Havalimanı'nda yapımı tamamlanan apron ve terminal binası hizmet vermeye başladı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, yaptığı açıklamada, kentin gelişmesi için kamu yatırımlarının önemli olduğunu söyledi.

Yeni yatırımlarla havalimanındaki yolcu sayısının artacağını anlatan Gündüzöz, medeniyetleri medeniyet yapan, gelişmeyi sağlayan unsurun ulaşım olduğunu kaydetti.

Kentlerdeki gelişimin ulaşım hizmetlerine bağlı olduğunu anlatan Gündüzöz, "Yol ve ulaşım her zaman önemlidir. Bugün İstanbul'da yapılan çok büyük yatırımlar var. Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur kaynağı yeni hava meydanı söz konusu. Burada da yeni hava limanımızdaki yeni terminal ve apron inşaatları lokalde gelişmenin teminatı olacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 01:58 Kaynak: AA

İlker Gündüzöz, Muş Havalimanı, Muş, Güncel
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