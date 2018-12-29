Son Dakika Haberleri: Muş Havalimanı'na Yeni Apron ve Terminal Binası

Muş Havalimanı'na Yeni Apron ve Terminal Binası

47 dakika önce

- Havalimanının dış genel planı Havalimanındaki yolcular Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün konuşmasıMuş Havalimanı'na yeni apron ve terminal binasıMUŞ (AA ) - Muş Havalimanı'nda yapımı tamamlanan apron ve terminal binası hizmet vermeye başladı.

- Havalimanının dış genel planı
Havalimanındaki yolcular
Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün konuşması

Muş Havalimanı'na yeni apron ve terminal binası

MUŞ (AA ) - Muş Havalimanı'nda yapımı tamamlanan apron ve terminal binası hizmet vermeye başladı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, yaptığı açıklamada, kentin gelişmesi için kamu yatırımlarının önemli olduğunu söyledi.

Yeni yatırımlarla havalimanındaki yolcu sayısının artacağını anlatan Gündüzöz, medeniyetleri medeniyet yapan, gelişmeyi sağlayan unsurun ulaşım olduğunu kaydetti.

Kentlerdeki gelişimin ulaşım hizmetlerine bağlı olduğunu anlatan Gündüzöz, "Yol ve ulaşım her zaman önemlidir. Bugün İstanbul'da yapılan çok büyük yatırımlar var. Türkiye Cumhuriyeti'nin gurur kaynağı yeni hava meydanı söz konusu. Burada da yeni hava limanımızdaki yeni terminal ve apron inşaatları lokalde gelişmenin teminatı olacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:00 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Olarak Açıklanan Binali Yıldırım Gözyaşlarını Tutamadı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul Adayımız Binali Yıldırım

AK Parti ve MHP İstanbul'un Beşiktaş, Maltepe ve Silivri İlçelerinde Ortak Aday Gösterdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ve İzmir İlçe Adaylarını Açıklayacağı Tarihi Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 17:47:19. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Muş Havalimanı'na Yeni Apron ve Terminal Binası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]