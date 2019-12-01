Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olmak üzere yağmurlu, karla karışık yağmurlu ve yüksek kesimlerin kar yağışlı geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, "Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı ve bölgemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenmektedir. İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları ise Van 9, Muş 7, Bitlis ve Hakkari 6 derece olması beklenmektedir. Yağışların Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, ulaşımda aksama vs.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - MUŞ