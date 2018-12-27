Son Dakika Haberleri: Muş İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Muş İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

43 dakika önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş ve çevresi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Muş İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş ve çevresi için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan açılmada, bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı, yağışların Muş ve çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiği bildirildi. Açıklamada, "Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bu gece gerçekleşen en düşük sıcaklıklar Van'da 4, Bitlis'te 2, Muş'ta 0 ve Hakkari'de 1 derece olarak ölçülmüştür. Günün beklenen en yüksek sıcaklıkları ise Van'da 8, Bitlis'te 3, Muş'ta 3 ve Hakkari'de 2 derece olması bekleniyor. Yağışların Muş ve çevrelerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Bölgemiz genelinde çığ tehlikesi bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir" denildi. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:07 Kaynak: İHA

Van, Muş, Güncel
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