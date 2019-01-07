Muş İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı
1 saat önce
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş
için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Van
Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muş çevrelerinde görülecek olan kar yağışının, çarşamba sabah saatlerine kadar yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması tahmin edildiği belirtildi. Başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı da yapıldı. - MUŞ
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:32 Kaynak: İHA
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