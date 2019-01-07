Son Dakika Haberleri: Muş İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

Muş İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Muş İçin Yoğun Kar Yağışı Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Muş için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Van Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre; bu gece saatlerinden itibaren Muş çevrelerinde görülecek olan kar yağışının, çarşamba sabah saatlerine kadar yoğun kar (20 cm üzeri) yağışı şeklinde olması tahmin edildiği belirtildi. Başta buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı da yapıldı. - MUŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:32 Kaynak: İHA

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