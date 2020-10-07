Muş İl Milli Eğitim Müdürü Kıvanç'tan MŞÜ Rektörü Polat'a iade-i ziyaret - Son Dakika

Muş İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ı ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığının görevlendirmesi ile 28 Temmuz 2020 tarihinde Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne vekaleten atanan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'a makamında iade-i ziyarette bulundu. Karşılıklı istişarelerde bulunulan ziyarette rektör Prof. Dr. Polat, bugüne kadar eğitim alanında Milli Eğitim Müdürlüğü ile pek çok proje yaptıklarını, bundan sonra da bu ortak çalışmalarının devam edeceğini dile getirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Polat, İl Milli Eğitim Müdürü Kıvanç'a teşekkürlerini ve başarı dileklerini iletti. - MUŞ