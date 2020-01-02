Muş il özel idaresi 20 yolcusuyla mahsur kalan minibüsü kurtardı - Son Dakika

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Muş il özel idaresi 20 yolcusuyla mahsur kalan minibüsü kurtardı
6 saat önce
Muş İl Özel İdaresi 20 yolcusuyla mahsur kalan minibüsü kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:38 Kaynak: DHA
Muş İl Özel İdaresi 20 yolcusuyla mahsur kalan minibüsü kurtardı
Son Dakika Marmara Denizi'nde 3 büyüklüğünde deprem meydana geldi İstanbul'da metro hatları cumartesi günleri de 8 vagonla hizmet verecek Ekrem İmamoğlu, Beyaz Masa'ya gelen çağrıları yanıtlayacak Amorti çıktı mı diye biletini kontrol ettirirken büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi