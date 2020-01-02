Muş il özel idaresi 20 yolcusuyla mahsur kalan minibüsü kurtardı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş il özel idaresi 20 yolcusuyla mahsur kalan minibüsü kurtardı - Son Dakika

Muş il özel idaresi 20 yolcusuyla mahsur kalan minibüsü kurtardı

6 saat önce

Muş İl Özel İdaresi 20 yolcusuyla mahsur kalan minibüsü kurtardı.

Muş İl Özel İdaresi 20 yolcusuyla mahsur kalan minibüsü kurtardı

Muş il özel idaresi 20 yolcusuyla mahsur kalan minibüsü kurtardı

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 09:38 Kaynak: DHA
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