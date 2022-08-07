Muş'ta ayçiçeğinden yüksek verim bekleniyor - Son Dakika
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Muş'ta ayçiçeğinden yüksek verim bekleniyor

07.08.2022 15:46
Muş'ta ayçiçeğinden yüksek verim bekleniyor

Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, kentte 35 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.

Muş İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, kentte 35 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.

Gün, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş'un ülkenin sıvı yağ ve kuruyemiş ihtiyacını karşılamada önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

İldeki özel bir firmanın yaklaşık 30 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yaptığını belirten Gün, şunları kaydetti:

"Bunun yanı sıra Bulanık ilçesinde çiftçiler tarafından 5 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi gerçekleştirilmiştir. İnşallah dekara 200 kilogram gibi bir rekolte bekliyoruz. İl ekonomisine yaklaşık 100 milyon lira katkı sağlayacağını bekliyoruz."

Türkiye'nin üçüncü ekilebilir alanına sahip olan Muş Ovası, ayçiçeği tarlalarıyla adeta sarıya boyandı.

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Kaynak: AA

Muş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta ayçiçeğinden yüksek verim bekleniyor - Son Dakika

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