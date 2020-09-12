Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan korona virüs salgıyla ilgili yeni tedbirler - Son Dakika

Muş'ta, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüs tedbirleri kapsamında hastalık belirtisi gösteren veya tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenenlere yönelik etkin takip ve denetim kararı aldı.

Muş İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu 11 Eylül 2020 tarihinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23, 27. ve 72. maddelerine göre, Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında toplanarak gündemdeki konuları görüşüp aşağıdaki kararları aldı.Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Doç Dr. İlker Gündüzöz başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun "Kontrollü sosyal hayat" döneminde korona virüsle mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için bazı kararların alındığı belirtildi. Hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenenlere yönelik etkin takip ve denetimin yapılmasının önem taşıdığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesi elzemdir. Hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim yapılması önem arz etmektedir. Öte yandan mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Covid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında; bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalınmaktadır. Ayrıca Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdikleri anlaşılmaktadır. Bilindiği üzere 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72'nci maddesinde yer alan "hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede altına vaz'ı." hükmü yer almaktadır. Bu çerçevede; izolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Valilerce yurt/pansiyon gibi yerlerin belirlenmesi; ilgili Bakanlıklarca Valiliklere tahsis edilecek yurtlar veya pansiyonlar aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışacaktır. Yurt veya pansiyonların yönetimi Valimiz tarafından görevlendirilecek bir mülki idare amirinin genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanacaktır. Valilikçe gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacı karşılanacaktır. Yurt veya pansiyonların her türlü temizlik hizmetleri ve diğer lojistik ihtiyaçları AFAD tarafından karşılanacaktır. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçları AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanacaktır. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personeli Valilikçe görevlendirilecektir."

"Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmeyecektir"

Açıklamanın devamında ise "24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemleri mülki idare amirinin gözetiminde yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli ile sağlanacaktır. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişiler; Valilikçe kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilecek ve izolasyon süresi burada tamamlatılacaktır. Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek sağlık, iaşe ve ibate bedeli Valilikçe karşılanacaktır. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişiler haklarında ilgili kanunlar çerçevesinde gerekli idari işlemler yapılacak ve TCK 195'nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca Valiliklerce izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulacaktır. Uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararına varılmıştır" denildi. - MUŞ