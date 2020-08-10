Muş Jandarma Komutanlığında devir teslim töreni - Son Dakika

Muş İl Jandarma Komutanlığına atanan Albay İlhan Şen, görevi Albay Bülent Baykal'dan devraldı.

Ankara Jandarma Genel Komutanlığı Karargahına "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Daire Başkanı" olarak atanan Albay Bülent Baykal, Muş İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde düzenlen devir teslim töreniyle görevi Albay İlhan Şen'e devretti.

Sosyal mesafe kurallarına uyularak düzenlenen devir teslim töreninde Baykal, jandarma komutanlığı bahçesinde komutanları selamlayarak vedalaştı.

Baykal şeref defterini imzaladıktan sonra görevi Şen'e devretti. Albay Baykal, Şen'e yeni görevinde başarılar diledi.

Törenin ardından Baykal, Ankara'ya uğurlandı.