MUŞ Jandarma önce şeker ikram etti, sonra kuralları anlattı

Jandarma önce şeker ikram etti, sonra kuralları anlattıMuş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, trafik kontrolü sebebiyle durdurdukları araç sürücülerine önce şeker ikram ederek bayramlarını kutladı ardından daha güvenli bir yolculuk için trafik kurallarını video izleterek anlattı.

Jandarma önce şeker ikram etti, sonra kuralları anlattı

Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, trafik kontrolü sebebiyle durdurdukları araç sürücülerine önce şeker ikram ederek bayramlarını kutladı ardından daha güvenli bir yolculuk için trafik kurallarını video izleterek anlattı.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliği ekipleri, Kurban Bayramı sebebiyle sorumluluk alanlarında trafik denetimlerini sıklaştırdı. Trafiğin yoğun olduğu Hasköy İlçesi Gökyazı Karakol Komutanlığı önünde kontrol noktası oluşturan trafikçi jandarmalar, yoldan geçen araçları durdurarak sürücülerin ve yolcuların bayramlarını kutladı. Vatandaşlara şeker ikram eden jandarma ekipleri daha sonra trafikle ilgili broşürler verdi, daha güvenli bir yolculuk için hazırlanan videoları izletti. Cep telefonu kullanımı, emniyet kemeri takılmaması ve aşırı hız nedeniyle yaşanan kazalarla ilgili videoların izletildiği vatandaşlara trafik kuralları bir kez daha hatırlatıldı.

Jandarmanın uygulamasından memnun olduklarını belirten sürücüler, denetimlerin vatandaşın can güvenliği için önemine dikkat çekti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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