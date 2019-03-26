Son Dakika Haberleri: Muş Kaçak Göçmenleri Taşımak İçin Minibüs Koltukları Sökülmüş

Muş Kaçak Göçmenleri Taşımak İçin Minibüs Koltukları Sökülmüş

1 saat önce

Kaçak göçmenleri taşımak için minibüs koltukları sökülmüşMUŞ'un Varto ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı.

Muş Kaçak Göçmenleri Taşımak İçin Minibüs Koltukları Sökülmüş, System.String[]
Kaçak göçmenleri taşımak için minibüs koltukları sökülmüş

MUŞ'un Varto ilçesinde, yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 40 düzensiz göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin minibüse sığdırılması için minibüsün koltuklarının söküldüğü görüldü.

Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalarda 30 Afganistan, 4 Somali, 4 Pakistan ve 2 Bangladeş uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlendi. İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan kaçak göçmenleri taşıyan minibüs, polis ekiplerince Varto- Muş karayolu üzerinde yapılan yol kontörülünde durduruldu. Koltukları olmayan bir minibüse sığdırılan 40 göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptığı iddiasıyla araç sürücüsü gözaltına alındı.

Yakalanan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü aracı ile Muş'a gönderildi. Göçmenlerden biri, kendisinin 350 dolar ödediğini ve diğer arkadaşların ise bin dolar dolayında ödeme yaptığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:05 Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Varto, Muş, Güncel
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