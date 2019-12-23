Muş kadınlar çalışmayınca erkekler tandırın başına geçti - Son Dakika
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Muş kadınlar çalışmayınca erkekler tandırın başına geçti

6 saat önce

Kadınlar çalışmayınca erkekler tandırın başına geçtiMuş'ta iş bulamayan iki genç, köylerde kadınların yaptıkları tandır ekmeğini üretmek için tandır evi açtı.

Kadınlar çalışmayınca erkekler tandırın başına geçti

Muş'ta iş bulamayan iki genç, köylerde kadınların yaptıkları tandır ekmeğini üretmek için tandır evi açtı. Tandır eviyle işsizlikten kurtulan Yusuf Bingöl ve Kasım Avinç, çalıştıracak kadın personel bulamayınca ekmek üretimini kendileri yapmaya başladı.

Varto ilçesinde uzun süredir iş bulamayan Yusuf Bingöl ve Kasım Avinç, kendi işlerini kurdu. Birikimleriyle Aşağı Çarşı Mahallesi'nde tandır ekmeği üretmek için iş yeri açan iki arkadaş 2 kişiyi çalıştırmak için personel alım ilanı astı. Ekmek pişirmek için köylerde kullanılan tandır kuran iki arkadaş, sigortalı ve asgari ücretle çalışacak kadın personel bulamayınca ekmeği kendileri yapmaya karar verdi. Günde ortalama 500 ekmek üretip satan ortaklar, gördükleri ilgiden memnun. Gençlerin işsiz gezdiği Varto'ta çalıştıracak personel bulamadıklarını belirten Kasım Avinç, "Yaklaşık bir aydır işlettiğimiz tandır evinde sigortalı ve asgari ücretli kadın eleman bulamadık. Bu nedenle de biz ekmek üretmeye karar verdik. Tandır ekmeğine bundan böyle biz erkeklerin eli değiyor diyebiliriz. Ekmek almaya gelen müşterilerimiz de erkeklerin tandır ekmeğini yaptığını görünce hayranlıklarını gizleyemiyor" dedi.

Çalışacak iş bulamadığı için arkadaşlarına kasada yardım eden İhsan Yalçın, "Arkadaşlarımı kutluyorum, kendilerine hem iş buldular hem de kendi patronları oldular. Ben de kendilerine gönüllü olarak yardım ediyorum. İnşallah arkadaşlarımın bu sıkıntıları yetkililerce görülür kendilerine iş kurdan bir iki eleman verirler" diye konuştu.

Tandır ekmeğinin yöreye özgü olduğunu belirten Aydın Durmuş ise iki arkadaşın ürettikleri ekmeği beğendiğini söyledi.

Muş kadınlar çalışmayınca erkekler tandırın başına geçti

Varto, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 10:29 Kaynak: DHA
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