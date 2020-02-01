Muş kar esaretinde - Son Dakika
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Muş kar esaretinde

6 saat önce

Muş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken 311 köy yolu ulaşıma kapandı.

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Muş'ta 2 gündür etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken 311 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. 2 günden bu yana etkili olan kar yağışı nedeniyle hayat durma noktasına geldi. Kent merkezinde kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken 311 köy yoluyla ulaşım sağlanamıyor. Kapanan köy yollarında yol açma çalışması başlatan İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Muş Belediyesi ekipleri de kent merkezinde ana ve ara yollarda karla mücadeleyi sürdürüyor. Kentteki esnaf da iş yerlerinin önünü küreklerle açmaya çalışırken araçlarını yol kenarına park eden vatandaşlarda kara gömülen araçlarını temizliyor. Karın yağmasıyla birlikte oyun oynayan çocuklardan Burak Efe Söylemez, kar yağdığı için mutlu olduğunu ve sömestr tatilini karla oynayarak geçirdiğini söyledi. İş yerinin önünde biriken karı temizleyen esnaf İbrahim Işık ise dün akşam 50-60 santim civarında kar yağdığını ve iş yerinin önünü açmaya çalıştığını ifade etti. - MUŞ

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
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