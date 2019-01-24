Son Dakika Haberleri: Muş Kar Kalınlığını Kepçeyle Ölçtüler

Muş Kar Kalınlığını Kepçeyle Ölçtüler

1 saat önce

Kar kalınlığını kepçeyle ölçtülerMuş'ta 9 köye ulaşımı sağlayan Üçevler Grup yolunda kapanan yolu açmaya çalışan ekipler, 10 metreye ulaşan karla mücadele ediyor.

Kar kalınlığını kepçeyle ölçtüler

Muş'ta 9 köye ulaşımı sağlayan Üçevler Grup yolunda kapanan yolu açmaya çalışan ekipler, 10 metreye ulaşan karla mücadele ediyor. İş makinesinin kepçesi ile karın yüksekliğini ölçen işçiler, kar daglarını aşmakta zorlandıklarını söyledi.

Geçtimiz hafta etkili olan kar yağışının ardından 9 köy ve 12 mezraya ulaşımın sağlandığı Üçevler grup köy yolu kapandı. Köylerin merkezle bağlantısını yeniden sağlamak için İl Özel İdaresi ekipleri, 2 greyder ve 2 savurma makinesiyle yolda çalışmaya başladı. Muş'un en yoğun kar alan bölgesinde karla mücadele ekipler, karşılanı çıkar 10 metreye ulaşan kar dağlarını görünce hayli şaşırdı. İş makinesinin kepçesiyle karın yüksekliğini ölçen ekipler, 3 gün içinde yolu temizlemeyi hedefliyor. 24 saat esasına göre çalıştıklarını belirten İl Özel İdaresi Yollar Şube Müdürü Şah Şentürk, Üçevler grup yolunun sık sık kapandığını bildirdi.

Bu arada yolları kapalı olan köylerin muhtarları ekipleri ziyaret ederek çalışmaları izledi. Muhtarlar, kar kalınlığının 10 metreye ulaştığı yolda aralıksız mücadele eden işçilere teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:55 Kaynak: DHA

İşçi, Muş, Kar, 3. Sayfa
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