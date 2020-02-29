Muş kar yağışı altında mehmetçik'e destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Muş kar yağışı altında mehmetçik'e destek - Son Dakika

Muş kar yağışı altında mehmetçik'e destek

6 saat önce

Kar yağışı altında Mehmetçik'e destekMUŞ'ta, yoğun kar yağışı altında düzenlenen basın açıklamasının ardından, devlete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) destek vererek, İdlib'deki saldırıda şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kar yağışı altında Mehmetçik'e destek

MUŞ'ta, yoğun kar yağışı altında düzenlenen basın açıklamasının ardından, devlete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) destek vererek, İdlib'deki saldırıda şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Suriye'nin İdlib kentindeki Türk askerlerine yönelik düzenlenen hava saldırısında şehit olan askerler için Muş Kardeşlik Platformu öncülüğünde basın açıklaması düzenlendi. Belediye Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasına, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti Muş İl Başkanı Rahmetullah Yaktı ve çok sayıda platform üyesi ile vatandaşlar katıldı. Basın açıklamasıyla halk, devlete ve TSK'ya destek verdi. Yoğun kar yağışı altında yapılan basın açıklamasının ardından, İdlib'deki saldırıda şehit düşen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Muş kar yağışı altında mehmetçik'e destek

Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:40 Kaynak: DHA
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