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Muş kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor - Son Dakika

Muş kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor

29.11.2021 10:02

Muş'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle ulaşıma kapanan 10 köy ve 21 mezra yolu ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

Kentte kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili olmaya başladı. Gece saatlerinde kar ve tipi nedeniyle 10 köy ve 21 mezra yolu ulaşımının sağlandığı Üçevler grup köy yolu ulaşıma kapandı.

EKİPLERİN ZORLU MÜCADELESİ

2 bin 500 rakımlı Çavuştepe bölgesinde yol açma çalışması başlatan Muş İl Özel İdaresi kar kaplanları, sis ve tipi nedeniyle zaman zaman görüş mesafesinin 10 metreye düştüğü bölgede zorlu çalışma yürüttü. Kar kalınlığının tipi nedeniyle yer yer 30-40 santimetreye ulaştığı alanlarda hummalı çalışma yürüten ekipler, yolu 3 saatlik çalışmayla yeniden ulaşıma açtı.

TÜM ZORLUKLARA RAĞMEN ULAŞIM SAĞLANIYOR

Yapılan çalışmayla ilgili gazetecilere açıklama yapan İl Özel İdaresi Saha Amir Yardımcısı Mustafa Yaşlık, gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 10 köy ve 21 mezra yolunun ulaşıma kapandığını ve ekiplerin yapmış olduğu mücadele sonucu yolları yeniden ulaşıma açtıklarını söyledi. Bölgenin yüksek olması sebebiyle fırtına, tipi ve sisin etkili olduğunu kaydeden Yaşlık, tüm zorluklara rağmen ulaşımı sağladıklarını ifade etti.

Muş'tan köye minibüsle dönmeye çalıştıklarını anlatan vatandaşlardan Felemez Kotan ise "Muş İl Özel İdaresi ekipleri şu anda kapalı olan yolumuzu açıyor. Kar yağdığı için yollar kapalı durumda. Yollar şu anda yapılan çalışmayla açılıyor ve bizlerde köye döneceğiz" diye konuştu.

İşte kentten gelen görüntüler;

Bir ilimiz kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor
Bir ilimiz kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor
Bir ilimiz kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor
Bir ilimiz kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor
Bir ilimiz kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor
Bir ilimiz kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor
Muş kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor

kar, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Muş kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muş kara teslim! Görüş mesafesi 10 metreye düştü, ekipler gece gündüz çalışıyor - Son Dakika
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