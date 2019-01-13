Muş Karayolunda Ulaşıma Sis ve Fırtına Engeli
30 dakika önce
Muş-Diyarbakır karayolu yoğun sis ve fırtına sebebiyle 5 günden beri ulaşıma kapalı. Kar kalınlığının yer yer 3 metreye ulaşan karayolunu ulaşıma açmaya çalışan ekipler, zorlu hava şartlarıyla da mücadele ediyor.
Muş- Diyarbakır
karayolu yoğun sis ve fırtına sebebiyle 5 günden beri ulaşıma kapalı. Kar
kalınlığının yer yer 3 metreye ulaşan karayolunu ulaşıma açmaya çalışan ekipler, zorlu hava şartlarıyla da mücadele ediyor.
Bölgede etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle Muş-Kulp-Diyarbakır karayolu yaklaşık 5 gün önce trafiğe kapandı. Muş-Kulp karayolunun 20'nci kilometresinden sonra etkili olan sis ve yoğun fırtına sebebiyle karayolunda kar kalınlıkları yer yer 3 metreye ulaştı. Görüş mesafesinin bir metreye kadar düştüğü yolda zor şartlara rağmen çalışan karayolları ekipleri, güçlükle ilerliyor. Yol kenarındaki levhaların bile kara gömüldüğü bölgede ekiplerin açtıkları bölümler fırtınanın taşıdığı karlarla yeniden kapanıyor. Bölgede bir taraftan 3 metreye ulaşan karla bir taraftan da zorlu hava şartlarıyla mücadele eden ekipler, çalışmaların bir süre daha devam edeceğini bildirdi.
Yoğun sis ve tipi altında rotatifle yol açmaya çalışan operatör İdris Karaçam
, hedeflerinin Muş-Kulp arasındaki yolu kısa sürede trafiğe açmak olduğunu söyledi. Karaçam, yoğun fırtına sebebiyle açtıkları yolun yeniden kapanması nedeniyle işlerinin uzandığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 01:00 Kaynak: DHA
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