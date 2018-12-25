Son Dakika Haberleri: Muş Kardan Kapalı Yol Açılıp, Köydeki Hastaya Ulaşıldı

Muş Kardan Kapalı Yol Açılıp, Köydeki Hastaya Ulaşıldı

32 dakika önce

Muş'ta kardan yolu kapanan köydeki diyalize girecek Ali Haydar Toplu (62), Özel İdare ekiplerinin yolu açması ile hastaneye götürüldü.

Muş Kardan Kapalı Yol Açılıp, Köydeki Hastaya Ulaşıldı, System.String[]
Muş'ta kardan yolu kapanan köydeki diyalize girecek Ali Haydar Toplu (62), Özel İdare ekiplerinin yolu açması ile hastaneye götürüldü.

Muş'ta yoğun kar yağışı ve tipi yüksek kesimlerdeki köy yollarını kapattı. Özel İdare ve 112 acil ekipleri gün boyunca kapanan yolların açılmasına ve hastaları kurtarmaya çalıştı. Merkeze bağlı Elçiler köyünde yaşayan ve diyalize giren Haydar Toplu'nun yakınları, köy yolu kardan kapanınca Özel İdare ekiplerinden yardım isyedi. İhbar üzerine ekipler, köy yolunun açılmasına başladı. Açılan köy yolları fırtına nedeniyle tekrar kapanmasına rağmen yolu yeniden açan ekipler, 112 sağlık görevlileri ile birlikte hastaya ulaştı. Ali Haydar Toplu'ya ilk müdahale ambulans içinde yapılarak Muş Devlet Hastanesi'ne ulaştırıldı. Köyde diğer 2 hasta ise yolun açılmasıyla kendi araçlarıyla hastaneye gitti.

Özel İdare ve sağlık ekiplerine teşekkür eden Ali Haydar Toplu, sabah 09.00'da hastanede olması gerektiğini, yolun kardan kapanması nedeniyle ancak öğleden sonra tedavisine başlanabildiğini söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:04 Kaynak: DHA

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